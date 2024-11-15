Adana\'da Terk Edilmiş Ev Yangını

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Adana'da gece saatlerinde alevlere teslim olan 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre gece iki katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin iki katı da alevlere teslim olurken yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu evin iki katı da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA