Adana\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, caddede önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Serhat Dalkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan 1 kişinin de yaralandığını tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - ADANA