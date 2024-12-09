Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, F.K'yi (21) gözaltına aldı.
Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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