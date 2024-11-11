Adana\'da Yankesici Tutuklandı

3.Sayfa

Adana'da bir alışveriş merkezinde 2 kadının çantasından cep telefonlarını çalan yankesicinin o anları anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Optimum Alışveriş Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Umut T., AVM içerisindeki bir giyim mağazasında dolaştığı sırada H.S. isimli bir kadının çantasından yankesicilik yönetimi ile cep telefonunu çaldı. Şüpheli daha sonra mağazadan çıkarak AVM içinde gezmeye devam etti.

Farklı kıyafet giyen şüpheli bu kez de yürüyen merdivende B.G. isimli kadının çantasından cep telefonunu çaldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Cep telefonları çalınan kadınların şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli saklandığı evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan Umut T., emniyetteki ifadesinde telefonları tanımadığı birisine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA