Adana'da Yankesicilik Anı Kamerada

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Adana'da yankesicilik anı saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da bir şüphelinin, otobüse binen kadının telefonunu yankesicilik yönetimi ile çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli evinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 6 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre hastaneden kontrolünden çıkan Nurcan D., yolcu otobüse bindiği sırada yaşanan kargaşada Kadri Ö. yankesicilik yöntemi ile kadının telefonun çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çantasını açtığında telefonunu göremeyince çalındığını fark eden Nurcan D. durumu polise bildirdi. Olay yerine hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Hırsızlık polisleri güvenlik kameralarını inceleyerek Kadri Ö.'nün kaçtığı yeri belirledi. Evinde saklanan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli 16 Aralık 2023 yılında da Ömer K.'nın da aynı yöntem ile cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilik yaptığını itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.