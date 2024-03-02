Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
Adana merkezli olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik olarak 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.
Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı ve yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü atandı. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürü Kayseri'ye, Van İl Emniyet Müdürlüğüne ise yeni bir atama yapıldı. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne de yeni bir isim atandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Batuhan Baykuş (46) evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Baykuş'u hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baykuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
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