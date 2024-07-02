Aday sürücü kontrolden çıktı, reklam panosunu ve ağaçları devirdi - Son Dakika
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Aday sürücü kontrolden çıktı, reklam panosunu ve ağaçları devirdi

Bursa'da aday sürücünün idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp refüje daldı. Hızla giden otomobil, önce reklam panosuna, ardından ağaçlara vurdu. Sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

02.07.2024 22:16
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Aday sürücü kontrolden çıktı, reklam panosunu ve ağaçları devirdi

BURSA - Bursa'da aday sürücünün idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp refüje daldı. Hızla giden otomobil, önce reklam panosuna, ardından ağaçlara vurdu. Sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aday sürücü olduğu öğrenilen Yiğit Alp I. 16 YAC 09 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, cadde üzerine gaza yüklendi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje daldı. Araç reklam panosunu devirdikten sonra ağaçlara vurarak durabildi. Kazayı gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye sağlık ekipleri kontrol amaçlı müdahale ederken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aday sürücü kontrolden çıktı, reklam panosunu ve ağaçları devirdi - Son Dakika

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