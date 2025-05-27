Adil Bartu İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Adil Bartu İçin Tören Düzenlendi

27.05.2025 19:39
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Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan ve cansız bedeni bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için bir tören düzenlendi. Bartu'nun cenazesi, memleketi Van'a gönderildi.

Doğa yürüyüşünde ölü bulunan İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için tören düzenlendi

Adil Bartu'nun cenazesi memleketi Van'a gönderildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bartu'nun cenazesi, memleketi Van'a gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 25 Mayıs Pazar günü, saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Bölgede Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AKUT, BAKUT, UMKE, jandarma ekipleri tarafından 120 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, 27 saat sonra İl Müdür Yardımcısı Bartu'nun cenazesini Gürleyik Şelalesi yakınlarında buldu.

Bartu'nun cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesindeki otopsi sonrası görev yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne getirildi. Eşi Seval Bartu ile kızları Merve Sefanur Akbulut ile Kutsal Ebrar Bartu, burada taziyeleri kabul etti. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, "Bu acı kayıp hepimizi derinden sarstı. Söylenecek çok söz var ama bugün hakkımız varsa helal etmek ve Adil bey için son görevimizi yapmak üzere buradayız. Tebessüm eden yüzü, iyiliksever gönüllülüğü dostları tarafından hep hatırlanacaktır. Hakkımız varsa helal olsun" dedi.

Adil Bartu'nun kızı Merve Sefanur Akbulut da, "Çanakkale'ye 2011 yılında beraber geldik. 2011 yılının Kasım ayında Van depremini beraber haber aldık. Çok sarsılmıştık. Benim babam çok farklı biriydi, diğer babalara benzemezdi. Tarihi ve coğrafyayı inanılmaz seven biriydi. Bence böyle babalar Türkiye'de nadirdir. Sevgi doluydu. Bizi çok güzel severdi, ailesini severdi. Ben ona yetişemedim. İnşallah hakkını helal eder. İnşallah 2 evladı da ona iyi evlatlık yapmıştır. Ona bu ölüm yakışmadı. Çalışma hayatı boyunca gerçekten fazladan bir israf bile yapmadan, ondan devletçilik anlayışını öğrendik. Kanun, kurallara inanılmaz uyarak hareket eden biriydi. Bizi de bu şekilde büyüttüğü için Allah razı olsun. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Adil Bartu'nun cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptırdığı dua sonrası defnedilmek üzere memleketi Van'a uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adil Bartu İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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