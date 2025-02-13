Adilcevaz'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Adilcevaz'da plastik hammadde yüklü tır devrildi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hammadde yüklü tır devrilirken, sürücüsü de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 APE 193 plakalı hammadde yüklü tır bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Tırın yaralanan sürücüsü ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, tırın dorsesinden hammaddenin düşmesiyle de yol trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.