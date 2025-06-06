Adıyaman\'da Acemi Kasaplar Kendini Kesip Hastaneye Gitti

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından veya ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN