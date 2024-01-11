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Adıyaman'da ağır hasarlı binanın yıkımı üstten başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da ağır hasarlı binanın yıkımı üstten başladı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımı için kullanılan iş makinesi, binanın üzerine çıkarıldı ve yıkıma üstten başladı. Adıyaman'da meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan eski polis merkezi binasının yıkımında iş makinesi kullanılması, çevredeki diğer binaların zarar görmemesi için tercih edildi.

Adıyaman\'da ağır hasarlı binanın yıkımı üstten başladı
11.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:46
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Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı binanın üzerine çıkarılan iş makinesi, yıkıma üstten başladı.

6 Şubat meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılırken binlercesi de ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımında sona doğru gelirken, Eskisaray Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan 5 katlı eski polis merkezi binasının yıkımına başlandı. Ancak diğer yıkımlardan farklı olarak bu kez iş makinası ağır hasarlı binanın üzerine çıkartıldı. Eski Polis Merkezi Binası ve Lojmanı'nın bulunduğu sokağın dar olması ve çevresindeki binaların binanın yıkımında zarar göreceği gerekçesiyle binanın üzerine iş makinası çıkartıldı. Binanın üzerindeki ekskavatör binayı yıkmaya başladı. İş makinesinin binayı üstten yıkmaya başlaması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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