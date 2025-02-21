Adıyaman\'da Beton Mikseri Devrildi

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Fatih A., idaresindeki 02 AFB 329 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak merkeze bağlı Yeni Köy civarında devrildi. Sürücü Fatih A., kazayı hafif şekilde yaralandı. Devrilen araç yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN
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