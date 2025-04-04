Adıyaman\'da Demir Bağlayarak Araç Kullanan Sürücüye Ceza

Adıyaman'da, otomobilinin arkasına demir bağlayarak trafikte ilerleyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde bir sürücü aracının arkasına bağladığı demir çubuklarla trafikte ilerlemesi tepkilere neden olmuştu. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Meydana gelen olay sonrasında harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince otomobil sürücüsü bulundu.

Polis ekiplerince otomobil sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı. - ADIYAMAN