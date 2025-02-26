Adıyaman\'da Depremzedeler Su İçin Eylem Yaptı

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Adıyaman'da depremzedeler, 5 gündür susuz oldukları gerekçesiyle eylem yaptı. Eylemde arbede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan K2-B konteyner kentte 5 gündür musluklarından su akmadığını iddia eden depremzedeler, eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Arbede esnasında bir polis memuru tabancayla havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Arbede sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Toplanan kalabalık ikna edilerek olay yerinden uzaklaştırılırken gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN