Adıyaman\'da Grup Kavgasına Polis Müdahalesi

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahısların bir birine saldırması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Kavga eden şahıslar bir birinden şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN