Adıyaman'da İki Ev Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Adıyaman'da İki Ev Yangında Küle Döndü

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çıkan yangın, iki evi tamamen küle döndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

24.09.2024 00:58  Güncelleme: 01:01
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Adıyaman'da iki ev küle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir evde başlayan yangın büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangında 2 ev küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Ahmet Karakoyunlu'ya ait evin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İlk önce duman ardından alevler kısa sürede binayı kapladı. Yangını fark eden aile fertleri evi boşalttı.

Kısa sürede evin tamamını saran yangına müdahale etmesi için itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Sincik ilçe merkezine uzak olan Taşkale köyüne itfaiye ekipleri ulaşana kadar, alevler daha da büyüyerek bitişikteki amcasının oğluna Mehmet Karakoyunlu'ya ait eve sıçradı. Altı ahır olan Mehmet Karakoyu'nluya ait evdeki hayvanlar dışarı çıkarıldı. Çıkan yangında her iki evde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sincik Belediyesine ait itfaiye ekibi yangına müdahale etti ancak evlerin yanmasını engelleyemedi. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Yangına Sincik Belediyesinin yanı sıra Malatya Pötürge Belediyesi'ni de itfaiye ekibi müdahale etti.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda her iki evde yanarak küle döndü.

Adıyaman\'da İki Ev Yangında Küle Döndü
Kaynak: İHA

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