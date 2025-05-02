Adıyaman\'da Kablo Hırsızlığı Engellendi

Adıyaman'da, yapımı devam eden inşaattan kablo çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1224 Sokak içerisinde yapımı devam eden bir inşaat içerisine giren 2 şahıs burada bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştı. Bu esnada olay yerinden geçen mahalle ve çarşı bekçileri durumu fark ederek inşaat içerisindeki her iki şahsı yakaladı. Gözaltına alınan her iki şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN