Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı Engellendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı Engellendi

Adıyaman\'da Kablo Hırsızlığı Engellendi

İnşaat alanında kablo çalmaya çalışan iki şahıs, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

02.05.2025 11:48
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Adıyaman'da, yapımı devam eden inşaattan kablo çalmaya çalışan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1224 Sokak içerisinde yapımı devam eden bir inşaat içerisine giren 2 şahıs burada bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştı. Bu esnada olay yerinden geçen mahalle ve çarşı bekçileri durumu fark ederek inşaat içerisindeki her iki şahsı yakaladı. Gözaltına alınan her iki şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı Engellendi - Son Dakika

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