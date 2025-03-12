Adıyaman\'da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Adıyaman'da, virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamaması sonucu devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilerek sürüklenen kamyonun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan devrilen kamyon ise olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN