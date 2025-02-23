Adıyaman\'da Kamyonet Devrildi

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan kamyonet devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İndere mevkiinden şehir merkezine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACT 769 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu. Kaza yapan araç olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN