Adıyaman\'da Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi başına ve vücuduna aldığı darbelerden dolayı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN