Adıyaman\'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Faik D. idaresindeki 33 ET 903 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden İsa B. idaresindeki 06 GSY 92 plakalı otomobil Yukarı Çöplü köyü mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN