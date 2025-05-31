Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Sincik- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Ö. idaresindeki 44 ACE 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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