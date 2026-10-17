Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 326 bin liralık ceza - Son Dakika
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Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 326 bin liralık ceza

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Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 326 bin liralık ceza
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Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde plakasız motosikletiyle polisin dur ihtarını dinlemeyen sürücü, kovalamacanın sonunda yakalandı. Ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücü; dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak gerekçesiyle toplam 326 bin TL para cezasıyla karşılaştı. Motosiklet otoparka çekildi, hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 326 bin TL para cezası kesildi.

PLAKASIZ MOTOSİKLET POLİSİ PEŞİNE TAKTI

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI, CEZA YAĞDI

Kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye dur ikazına uymamak, ehliyetsiz olmak ve plakasız olmak suçlarından 326 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet tamamlanan işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAdıyamanGüvenlikOtomobilGüncelCezaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Bu motorsikletler kural tanımazlıkla trafikte büyük sorun gürültü kirliliğini saymıyorum bile 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 326 bin liralık ceza - Son Dakika
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