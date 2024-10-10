Adıyaman\'da Motosiklet Çalındı

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Adıyaman'da, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisinde park halinde olan Yusuf Muhammed Elşeyh'e ait 02 MA 2486 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yusuf Muhammed Elşeyh, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN