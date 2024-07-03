Adıyaman\'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Adıyaman'da, devrilen motosikletin sürücüsü sürüklenme sonucu yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde 02 ADJ 724 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Recep Tayyip A., ara sokaktan caddeye girmeye çalışan otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü sürüklenmeden kaynaklı yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Recep Tayyip A'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN