Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte narkotik uygulaması yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, şüpheli görülen kişilere üst araması uygulandı.
Ekipler, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Narkotik Denetimi - Son Dakika
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