Adıyaman\'da Narkotik Kontrolü

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Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko- Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede Narko-Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde 286 şahıs ve 158 araç asayiş, trafik ve narkotik yönünden incelenmiş ve 19 araca toplamda 92 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADIYAMAN