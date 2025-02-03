Adıyaman Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Narko- Asayiş Uygulaması'nda 286 şahıs ve 158 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede Narko-Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama çerçevesinde 286 şahıs ve 158 araç asayiş, trafik ve narkotik yönünden incelenmiş ve 19 araca toplamda 92 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Narkotik Kontrolü - Son Dakika
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