Adıyaman'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Adıyaman'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Adıyaman\'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Adıyaman'da polis, 184 okul çevresinde denetim yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı.

19.11.2024 16:56
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde 214 polis memurunun katılımıyla toplam 184 okul çevresinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde bin 266 şüpheli şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında 156 araç incelenirken 92 iş yeri, 26 internet kafe ve 82 servis aracına bakıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken eksik evrakı bulunan 1 sürücüye ise bin 506 TL para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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