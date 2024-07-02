Adıyaman\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen Muhammed Haci idaresindeki 02 MA 2564 plakalı motosikletle, Hüseyin G., idaresindeki 35 APU 888 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Haci yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN