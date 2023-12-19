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Adıyaman'da silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesinde yapılan operasyonda 2 adreste silah ve uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 466 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 30 gram kenevir tohumu bulundu. Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman\'da silah ve uyuşturucu operasyonu
19.12.2023 - 14:04,
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Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından 2 adrese yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde B.Z. ve M.Z. isimli iki kişinin adreslerinde silah ve uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 466 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Z. ve M.Z. isimli şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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