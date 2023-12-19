Adıyaman\'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından 2 adrese yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde B.Z. ve M.Z. isimli iki kişinin adreslerinde silah ve uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 466 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Z. ve M.Z. isimli şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN