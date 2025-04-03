Adıyaman\'da Tahta Yükleyen Sürücü Trafiği Tehdit Etti

Adıyaman'da bir kişi, otomobilinin bagajına yüklediği tahtalarla trafiği tehlikeye attı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden merkez istikametine otomobiliyle seyir halinde olan kimliği belirsiz bir sürücü, otomobilinin bagajına yüklediği kalıp tahtalarıyla ilerledi. Yoğun trafikte kalıp tahtalarıyla ilerleyen sürücü aynı zamanda diğer sürücülerin de tepkisini çekti. Trafikte uzun bir süre tahtalarla tehlikeli bir şekilde ilerleyen araç, daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN