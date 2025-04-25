Adıyaman\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 34 MIE 343 plakalı hafif ticari araç ile 02 BJ 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 34 MIE 343 plakalı araç yan yattı. Kazada Tayfun D., Osman G., Helin Ç. ve Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN