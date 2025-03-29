Adıyaman\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç ile Z.G. idaresindeki 27 HZ 224 araç Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinin Tetirli Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Z.G., ile araçta bulunan S.G. ve M.A.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.