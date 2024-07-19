Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi

Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi

Adıyaman'da huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 4 bin 114 kişinin kimlik denetimi yapıldı. Ayrıca 30 metruk bina, 35 park, 71 sokak ve 49 iş yerinde inceleme yapıldı. Denetimlerde 699 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

19.07.2024 10:45
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Adıyaman'da, 4 bin 114 kişi düzenlenen uyuşturucu denetiminde incelendi.

Huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulaması kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Temmuzda yapılan denetimler sonucunda 4 bin 114 kişinin kimlik denetimi yapılırken 30 metruk bina, 35 park ve 71 sokak ile 49 iş yerince inceleme yapıldı.

699 Aracında kontrol edildiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs ise yakalandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi - Son Dakika
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