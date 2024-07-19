Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Bin 114 Kişi İncelendi

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Adıyaman'da, 4 bin 114 kişi düzenlenen uyuşturucu denetiminde incelendi.

Huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulaması kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Temmuzda yapılan denetimler sonucunda 4 bin 114 kişinin kimlik denetimi yapılırken 30 metruk bina, 35 park ve 71 sokak ile 49 iş yerince inceleme yapıldı.

699 Aracında kontrol edildiği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs ise yakalandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN