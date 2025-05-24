Adıyaman\'da Yangın Korkuttu

Adıyaman'da ekili alan yanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Buhara Evleri yakınlarında yer alan ekili alan yanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN