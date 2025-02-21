Adliyede Dolandırıcılık Davası

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Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Kesmez duruşmada yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmezken, müşteki Ebubekir Baran "Adliyedeki bütün hakim savcıları tanıdığını, işimi halledebileceğini söyledi ve 120 bin TL para istedi. Sanığa 115 bin TL parayı elden teslim ettim. Daha sonra vazgeçtiğimi ve parayı geri istediğimi söyledim. Ancak sanık beni azarladı. Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi" dedi.

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Kesmez ile müşteki Ebubekir Baran hazır bulundu.

"Müştekinin iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum"

Duruşmada savunma yapan Sedat Kesmez 18 yıldır Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonunda çalıştığını söyleyerek, "Müştekiyi aynı mahallede oturduğumuz için tanıyorum. Kendisi ile telefonda bir tartışmamız oldu o nedenle bu şikayeti yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden 115 bin TL para almadım. Müştekinin iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Şikayetten sonra itibarımın zedelenmemesi ve kanser hastası olan eşimin mağdur olmaması için 20 bin TL vermeyi kabul ettim. Beraatimi istiyorum. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Cezaevinde kısmi felç geçirdim" dedi.

"Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi"

Müşteki Ebubekir Baran ise, "Ben sanığı arkadaşlarım vasıtası ile tanıdım. Kendisi Bakırköy Adliyesi'nde çalıştığı için çevresine bir güven sağlamıştı. Benim Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dosyam vardı. Sanığa bundan bahsettim. Sanık da bana Bakırköy Adliyesi'ndeki bir hakim ile fotoğrafını göstererek adliyedeki bütün hakim savcıları tanıdığını, işimi halledebileceğini söyledi ve 120 bin TL para istedi. Sanık ile konuştuktan bir süre sonra beni aradı. Oğlunun hesabına 5 bin TL göndermemi istedi. Ben parayı gönderdim. Bir süre sonra sanık beni aradı. 115 bin TL parayı istedi. Bağcılar'da buluşarak sanığa parayı elden teslim ettim. Sanık hakkında daha sonra çevreden olumsuz şeyler duymaya başladım. Arayarak vazgeçtiğimi ve parayı geri istediğimi söyledim. Ancak beni azarladı. Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi. Sanık bana bir süre sonra arkadaşını göndererek 20 bin TL karşılığında davadan vazgeçmemi istediğini söyledi. Ama ben şikayetçi oldum. Param ödenmemiştir. Şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarında bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi'nde olayın yaşandığı dönemde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. Ebubekir Baran'ın dolandırıldığını da söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldığı iddianamede kaydedildi. İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten sanığın, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, şüphelinin çelişkili savunması, hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL