Adliyedeki terör saldırısında 48 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika
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Adliyedeki terör saldırısında 48 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturmada, 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Olayda 3 polis memuru hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

09.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
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Adliyedeki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 48 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin soruşturmada, savcılıkta işlemleri biten 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti.

96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

48 şüpheliye tutuklama talebi

Burada 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirilmesiyle savcılıkta işlemleri biten 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle, diğer 48'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adliyedeki terör saldırısında 48 şüpheliye tutuklama talebi
Kaynak: İHA

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