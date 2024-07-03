Afşin'de Trafo Merkezi Saldırısı: İlçe Elektriksiz Kaldı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçenin elektrik hattını sağlayan trafo merkezinin kapısını kırıp, ana beslenme hattındaki izolatörleri de kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Afşin ilçesinin enerji dağıtım merkezinin kapısını kırıp, içeri girerek zarar verdi. Şahıslar ana besleme hattındaki izolatörleri kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı. Afşin ilçe merkezinde yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik dağıtım firması tarafından onarımı devam eden trafo merkezinde belirli mahallelere kısmen elektrik verilmeye başlandı. Afşin Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri suçlu ya da suçluların yakalanması için tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ