Afyon\'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'da dün yaşanan otobüs kazasında yaşamını yitiren Süleyman Kırcı gözyaşları arasında toprağa verilirken talihsiz adam geride gözü yaşlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu bıraktı.

Kaza, dün sabah erken saatlerde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin (38) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken otobüse kaza mahallinden sadece 30 kilometre önce karısı ve 3 yaşındaki oğlu ile binen Kırcı, devrilen otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası başlatılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ailesi tarafından alınarak memleketi Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyüne getirildi. Kırcı'nın cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kırcı'nın kazada yaralanan eşinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR