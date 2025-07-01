Afyon\'da Uyuşturucu ve Aranan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 27 kişi yakalanırken, denetimlerde ayrıca 34 adet sentetik ecza maddesi ile 16 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde 23-30 Haziran tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürm sucundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil olmak üzere hapis cezası bulunan 16 şahıs ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan 11 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 27 şahıs yakalanmıştır.

7 bin 640 şahıs ve bin 836 araç sorgusu yapılmış, 3 tüfek, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca,

20 bıçak, 34 adet sentetik ecza maddesi ile 16 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Bıçak ele geçirilen şahıslara toplamda 59 bin 60 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR