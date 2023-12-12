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Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, gece vakti gerçekleştirdiği yağma ve cebir tehdit suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

Afyonkarahisar\'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
12.12.2023 - 11:08,
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Afyonkarahisar'da 15 yılı hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalamasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile 15 yıl hapis cezası bulunan M.D., isimli şahıs kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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