Afyonkarahisar\'da 270 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramamada 270 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Kent çıkışında polis tarafından denetim yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada koliler içerisinde 270 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan ve gözaltına alınan bir şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR