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Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan H.B. polis tarafından yakalandı. Şahıs adliyeye sevk edilecek.

Afyonkarahisar\'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
14.12.2023 - 10:51,
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Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri 5. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bolu Yerel İlamat Masasınca bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan iki farklı dosyadan 4 yıl hapis cezası ve ifadesine yönelik aranma kaydı bulunan H.B.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet mahallesinde polis tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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