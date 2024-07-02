Afyonkarahisar'da 8 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar\'da 8 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan A.S.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.07.2024 14:06
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Afyonkarahisar'da 4 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan ve hakkında 8 suç kaydı bulunan şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 8 ayrı suç kaydı bulunan A.S.'nin hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından toplamda 4 yıl 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 8 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 suç kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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