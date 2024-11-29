Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Uyarısı

Afyonkarahisar Emniyeti, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

29.11.2024 11:03
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada, "Son zamanlarda kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin faaliyetleri artmıştır. Bu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olun ve şu uyarıları göz önünde bulundurun. Sizleri telefonla arayarak kedilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza kaynağı belli olmayan numara kişilerden gelen 'hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı' mesajlarına itibar etmeyin. Böyle bir durumda hemen 112 ihbar hattını arayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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