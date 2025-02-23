Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, kaçak alkol ve uyuşturucu ile tarihi eserler ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

23.02.2025 12:16
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Afyonkarahisar'da kaçak alkol bulundurduğu gerekçesi ile jandarmanın baskın yaptığı iş yerinde sahte alkol ile birlikte uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıyan harita ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa İlçesi Tınaztepe Beldesinde faaliyet gösteren bir işletmede uyuşturucu ve kaçak alkol bulundurdukları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) söz konusu işletme sahibinin ev ve eklentilerine bakın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler 17 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, tarihi eser niteliği taşıyan harita, 16 litre sahte, kaçak alkol 3 adet bıçak ve 532 mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan T.A., B.M., N.A. ve U.A. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, ayrıca işletmede yapılan kimlik kontrolünde ikamet izni sona erdiği tespit edilen B.A. isimli İran uyruklu kadına 32 bin 864 TL idari para cezası uygulanıp, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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