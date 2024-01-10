Afyonkarahisar\'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, A.G., isimli şahsın kent merkezine bağlı Susuz beldesinde kaçak ürün sattığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahsın kullandığı otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 50 kaçak elektronik sigara, 20 kaçak kulaklık, 6 kaçak elektronik şarj aleti ve 4 kaçak şarj aleti başlığı ele geçirdi. Olayın ardından A.G., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR