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Afyonkarahisar'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda durdurulan bir otomobilde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 50 kaçak elektronik sigara, 20 kaçak kulaklık, 6 kaçak elektronik şarj aleti ve 4 kaçak şarj aleti başlığı bulundu. Olayla ilgili olarak A.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı
10.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:46
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Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, A.G., isimli şahsın kent merkezine bağlı Susuz beldesinde kaçak ürün sattığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahsın kullandığı otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 50 kaçak elektronik sigara, 20 kaçak kulaklık, 6 kaçak elektronik şarj aleti ve 4 kaçak şarj aleti başlığı ele geçirdi. Olayın ardından A.G., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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