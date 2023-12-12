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Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
12.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:05
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Takla atan kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yüce idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp, yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü Yüce ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüce yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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