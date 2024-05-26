Afyonkarahisar'da araç takla atarak şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da araç takla atarak şarampole devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar\'da araç takla atarak şarampole devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

26.05.2024 12:01
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralanırken, aracın hurdaya dönmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yüreğil Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K., idaresindeki 06 HBN 74 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan sürücü ile H.K., E.S.K. ve H.B.K.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil girdiği şarampolden vinç yardımı ile yaklaşık yarım saat süren müdahale ile çıkarılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da araç takla atarak şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da araç takla atarak şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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