Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole devrilen minibüste üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.G., idaresindeki 03 PC 556 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.Y.G., S.Y.G. (2), E.G. (6) ve E.N.G. (9) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR